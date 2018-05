"Wir lassen uns nichts diktieren", sagt SPD-Vize Ralf Stegner. Quelle: Carsten Rehder/dpa

Mit Blick auf die Sondierungsgespräche zwischen Union und SPD hat SPD-Vize Ralf Stegner harte Verhandlungen angekündigt. "CDU, CSU, FDP und Grüne haben ihre Verhandlungen an die Wand gefahren. Jetzt will die Union was von uns. Ohne die SPD läuft gar nichts", sagte Stegner.



Die SPD werde ein harter Gesprächspartner sein. Was gar nicht gehe, sagte Stegner, seien Neuwahlen, ohne vernünftig zu verhandeln. Ein Einstieg in eine GroKo ohne große Veränderungen, komme auch nicht in Frage.