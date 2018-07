Die Winzer erhoffen sich für 2018 einen sehr guten Weinjahrgang. Quelle: Matthias Merz/dpa

Dank optimaler Bedingungen beginnt die Weinlese im Südwesten in diesem Jahr schon Anfang August. Das sei etwa drei Wochen früher als gewöhnlich, sagte der Geschäftsführer vom Weinbauverband Baden, Peter Wohlfarth. Auch im etwas kühleren Württemberg beginnt die Lese drei Wochen früher, dort in der zweiten Augusthälfte.



Die Badener lesen schon in der ersten Augustwoche Sorten wie Regent, Solaris und einige Reben Müller-Thurgau. Der erste Federweißer ist dann einige Tage später im Handel.