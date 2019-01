Auch das Schwimmen im Meer verboten die Behörden bereits.

Quelle: Sithipong Charoenjai/AP/dpa

Beliebte Touristenorte in Thailand wappnen sich für den womöglich schlimmsten Sturm seit Jahrzehnten. Die Ankunft des Tropensturms "Pabuk" werde im Süden des Landes erwartet, teilte das Katastrophenschutzministerium mit. "Pabuk" bewegte sich demnach mit einer Geschwindigkeit von 65 Stundenkilometern von Osten in den Golf von Thailand hinein.



Bis Samstag wurden heftige Regenfälle angekündigt, darunter in den Urlaubsregionen Phuket, Krabi oder Ko Samui. Boote durften nicht mehr auslaufen.