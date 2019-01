SPD-Chefin Andrea Nahles.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die EU sollte nach Ansicht der SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles mehr soziale Sicherheit bieten. Zusammen mit dem Vorsitzenden der niederländischen Sozialdemokraten (PvdA), Lodewijk Asscher, schlägt sie deshalb in einem gemeinsamen Gastbeitrag für die Zeitungen der Funke-Mediengruppe einen "Pakt für gute Arbeit in Europa" vor.



Beide fordern, den Grundsatz der gleichen Bezahlung für gleiche Arbeit in der EU zu stärken. Verstöße gegen Arbeits- und Sozialstandards sollten schärfer geahndet werden.