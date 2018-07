In Panama gibt es viele Briefkastenfirmen. Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Maltas Regierungschef und seine Frau sind im Skandal um eine Briefkastenfirma in Panama entlastet worden. Für den Vorwurf, Joseph Muscats Frau Michelle sei an einer in den "Panama Papers" erwähnten Firma beteiligt gewesen, habe der Untersuchungsrichter keine Beweise gefunden, hieß es in einer Mitteilung. Vorgelegte Beweise hätten sich als Fälschung entpuppt.



Das Ehepaar hatte die Vorwürfe, die die ermordete maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizia aufgeworfen hatte, stets zurückgewiesen.