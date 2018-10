SPD-Parteivorsitzende Andrea Nahles reitet selbst. Archivbild Quelle: Tobias Frick/dpa

Andrea Nahles hat ihren Einsatz für die Gründung eines "Parlamentskreises Pferd" verteidigt. Gemeinsam mit anderen Parlamentariern will die SPD-Chefin die Bedeutung von Pferden für Wirtschaft, Freizeit und Kultur würdigen. Es gebe fast vier Millionen Reiterinnen und Reiter in Deutschland, sagte sie der "Bild am Sonntag".



Auf Initiative des CDU-Abgeordneten Dieter Stier soll der Pferde-Kreis am 20. November gegründet werden. Auch Alois Gerig (CDU) und Pascal Kober (FDP) gehören dazu.