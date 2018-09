Vielfach geehrt: Country-Sängerin Dolly Parton. Archivbild Quelle: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Die Country-Ikone Dolly Parton wird von den Grammy-Verleihern für ihre künstlerischen und karitativen Verdienste geehrt. Die Sängerin solle die Auszeichnung als "Person des Jahres" vor der Grammy-Gala im Februar 2019 erhalten, teilte die Stiftung MusiCares mit.



Parton sei die erste Künstlerin aus der Country-Hochburg Nashville, der diese Ehre zukomme. In früheren Jahren waren unter anderem Ex-Beatle Paul McCartney und Folklegende Bob Dylan zur "Person Of The Year" gekürt worden.