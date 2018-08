Italiens Innenminister Matteo Salvini. Quelle: Andrew Medichini/AP/dpa

Mallorca hat den italienischen Rechtspopulisten Matteo Salvini zur unerwünschten Person erklärt. Der Innenminister Italiens sei wegen seiner Beleidigungen von Flüchtlingen und Rettern eine "Persona non grata" auf der Baleareninsel, twitterte die Linkspartei Podemos auf Mallorca. Ein entsprechender Antrag sei im Inselrat einstimmig angenommen worden, so spanische Medien.



Salvini reagierte prompt: "Nicht willkommen auf Mallorca? Wen kümmert das, ich mache meinen Urlaub in Italien", twitterte er.