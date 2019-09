Die kommissarische SPD-Vorsitzende Malu Dreyer.

Die SPD-Spitze will die jetzige Pflegeversicherung zu einer Pflegebürgerversicherung umbauen. Das hat der Parteivorstand bei einer Klausur in Berlin beschlossen. Die Pläne sollen auf einem Parteitag im Dezember eingebracht werden. "Wir wollen dafür sorgen, dass es in Zukunft eine Vollversicherung in der Pflege gibt", sagte die SPD-Interimschefin Malu Dreyer.



Die Begrenzung der Leistungen in der derzeitigen Pflegeversicherung halte man nicht für angemessen, sagte Dreyer.