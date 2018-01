Apple-Chef Tim Cook lobte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

Apple-Chef Tim Cook sieht in Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ein Vorbild für junge Frauen. "Angela Merkel ist eine phänomenale Führungspersönlichkeit - nicht nur für Deutschland, sondern für die ganze Welt", sagte Cook dem Verein "National Center for Women and Information Technology", der sich für mehr Frauen in der Informationstechnik einsetzt.



Cook stellte Merkel in eine Reihe mit der US-Bürgerrechtlerin Rosa Parks, die als Vorkämpferin für die Rechte der Schwarzen in den USA gilt.