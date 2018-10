Meeresbiologin Antje Boetius arbeitet am Alfred-Wegener-Institut. Quelle: Arifoto Ug/Michael Reichel/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Deutschen Umweltpreis an Forscher überreicht, die zum Schutz des Wassers und der Ozeane beigetragen haben. Die mit 500.000 Euro höchstdotierte Umweltauszeichnung Europas ging an die Meeresbiologin Antje Boetius sowie an ein interdisziplinäres Team von Abwasserforschern aus Leipzig.



Sie hätten Pionierarbeit geleistet bei der Erforschung der Tiefsee sowie bei der Entwicklung eines Systems, das Menschen in Jordanien zu sauberem Wasser verhelfe.