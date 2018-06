US-Präsident Trump (l) und Kanadas Premierminister Trudeau. Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Peter Navarro, Handelsberater von US-Präsident Donald Trump, hat im G7-Streit noch einmal nachgelegt. "Es gibt in der Hölle einen besonderen Platz für jeden ausländischen Regierungschef, der in böser Absicht Diplomatie mit Präsident Donald J. Trump betreibt und dann versucht, ihm ein Messer in den Rücken zu rammen, wenn er zur Tür hinausgeht", sagte er Fox News.



Trump hatte als Grund für sein Nein zur G7-Abschlusserklärung "falsche Aussagen" von Kanadas Premier Justin Trudeau genannt.