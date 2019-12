UN-Generalsekretär Antonio Guterres fordert Handeln. Archivbild

Quelle: Jesús Hellín/Europa Press/dpa

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat beim Klimawandel vor einem Punkt gewarnt, von dem aus es kein Zurück mehr gibt. Die Bemühungen der Weltgemeinschaft, den Klimawandel zu stoppen, seien bisher "zutiefst inadäquat" gewesen, sagte Guterres vor Beginn der Klimakonferenz in Madrid.



Der Einfluss steigender Temperaturen und extremeren Wetters seien bereits rund um die Welt spürbar, so Guterres. Die Welt habe die technischen Mittel, die Erderwärmung zu begrenzen, doch "was fehlt, ist der politische Wille".