Mitgründerin Lisa Badum im Bundestag. Archivbild

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Grünen-Politiker in Deutschland, den Niederlanden, Schweden und Brüssel wollen mit der Initiative "Politics for Future" eine Allianz für mehr Klimaschutz bilden. Sie soll allen Parteien und Ländern offenstehen und eine Antwort auf die Forderungen der Jugendbewegung Fridays for Future geben.



Die Politik müsse den jungen Menschen "endlich zeigen, dass sie die Herausforderung gemeinsam und europäisch annimmt", sagte Mitgründerin Lisa Badum, klimapolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag.