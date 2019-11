Die Lage in Bolivien ist angespannt.

Angesichts der auch nach dem Rücktritt von Präsident Evo Morales andauernden Gewalt in Bolivien raten die USA von Reisen in das Andenland ab. "Die US-Regierung hat im Moment nur eingeschränkte Möglichkeiten, Staatsbürgern in Bolivien Nothilfe zu gewähren."



Zudem werde das Botschaftspersonal in La Paz wegen der "politischen Instabilität" reduziert, teilte das Außenministerium in Washington mit. In dem südamerikanischen Land gibt es seit Wochen Demonstrationen und gewalttätige Auseinandersetzungen.