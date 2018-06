Natascha Kohnen (SPD) fand klare Worte in Richtung CSU. Quelle: Armin Weigel/dpa

Bayerns SPD-Chefin Natascha Kohnen hat die CSU wegen deren Asylpolitik heftig attackiert. Sie warf ihr Populismus, Verantwortungslosigkeit, Spaltung der Gesellschaft und Gefährdung Europas vor. Die CSU betreibe ein "populistisches Spiel für die vermeintlich schnelle Wählerstimme", sagte Kohnen beim Landesparteitag.



In einer kämpferischen Rede erklärte Kohnen die Landtagswahl am 14. Oktober nicht nur zur Abstimmung über den Zusammenhalt in Bayern, sondern auch über die Zukunft Europas.