Das Finanzamt wurde größtenteils evakuiert. Quelle: Peter Steffen/dpa

In einem Gebäude des Finanzamts in Hannover ist ein selbstgebauter Brandsatz entdeckt worden. Das Behördenhaus wurde größtenteils evakuiert, der Fund von Experten des LKA untersucht, teilte die Polizei mit.



Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Mitarbeiter den Brandsatz am späten Vormittag entdeckt. Er war "potenziell funktionsfähig", erklärte eine Sprecherin. Wie der Gegenstand in das Gebäude gelangen konnte, ist noch unklar. "Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang", so die Sprecherin.