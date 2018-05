Der Deutsch-tschechische Autor Ota Filip ist gestorben. Quelle: Jörg Schmitt/dpa

Der deutsch-tschechische Autor Ota Filip ist tot. Der 87-Jährige starb bereits am Freitag, in Garmisch-Partenkirchen, wie seine Tochter mitteilen ließ. Filip besaß seit 1977 die deutsche Staatsbürgerschaft.



Der aus dem mährischen Ostrava stammende Filip gehörte in der früheren Tschechoslowakei neben Pavel Kohut und Vaclav Havel zu den bekanntesten Dissidenten des "Prager Frühlings". Erst zu dieser Zeit, um 1968, konnten seine zwischen 1960 und 1963 geschriebenen drei Romane erscheinen.