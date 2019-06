US-Präsident Donald Trump hat Spott für einen Schreibfehler in einem seiner Tweets einstecken müssen. Hinsichtlich seines Staatsbesuchs in Großbritannien schrieb er via Twitter, er habe den "Prince of Whales" getroffen.



Trump meinte Prinz Charles. Der offizielle Titel des britischen Thronfolgers schreibt sich "Prince of Wales" und bezieht sich auf den Landesteil Wales. Die Schreibweise, die Trump gewählt hatte, liest sich als "Prinz der Wale". Trump postete eine korrigierte Fassung.