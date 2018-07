Alexander Dobrindt (CSU), Vorsitzender der CSU-Landesgruppe. Quelle: Peter Kneffel/dpa

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat die Beschlüsse des EU-Gipfels zur Asylpolitik begrüßt. "Eine Reihe an Punkten sind Maßnahmen, die wir als CSU seit langem mit Nachdruck einfordern", sagte Dobrindt in Berlin. Das gelte für den besseren Schutz der Außengrenzen, Flüchtlingszentren in Drittländern und mehr Engagement bei der Fluchtursachenbekämpfung.



Es gehe nun darum, dass diese Punkte auch konkret umgesetzt würden. Die Mitgliedstaaten sollten dabei eng zusammenarbeiten.