Königin Elisabeth II. eröffnet das britische Parlament.

Quelle: Reuters

Königin Elizabeth II. hat das britische Parlament wiedereröffnet. Die 93 Jahre alte Queen fuhr in einer Prozession per Kutsche vom Buckingham-Palast zum "State Opening of Parliament".



Im Oberhaus verlas sie in Anwesenheit der Parlamentarier die Regierungserklärung des Premierministers. Boris Johnson will die Kriminalitätsbekämpfung verstärken, das Gesundheitssystem verbessern und in die Infrastruktur investieren. Vor allem aber verspricht er, den EU-Austritt durchzuziehen.