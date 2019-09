Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Archivbild

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Auch in der CDU gibt es Kritik an den Klima-Vereinbarungen der Großen Koalition. "Das sind sehr rabiate Maßnahmen, die einen breiten gesellschaftlichen Diskurs erfordert hätten", sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer der "Bild am Sonntag".



"Ein großer Teil der Menschen ist mit den Entscheidungen überfordert", sagte Kretschmer. Konkret nannte er die Mehrbelastungen von mittelfristig bis zu 15 Cent für Benzin, Diesel und Heizöl sowie die Erhöhung der Preise für Inlandsflüge.