Aktivisten der Klimabewegung "Extinction Rebellion" in Melbourne.

Quelle: James Ross/AAP/dpa

Zum Auftakt der weltweiten Klimaproteste der Bewegung "Extinction Rebellion" hat es in Amsterdam und London zahlreiche Festnahmen gegeben. In Amsterdam wurden 50 Demonstranten festgenommen, in London mehr als 20. Mit "zivilem Ungehorsam" solle die Regierung gezwungen werden, mehr zu tun, sagte ein Sprecher. Auch in Australien und Neuseeland wurden Aktivisten verhaftet.



In Berlin besetzten mehrere Hundert Aktivisten zwei zentrale Plätze, die Auswirkungen auf den Verkehr hielten sich jedoch zunächst in Grenzen.