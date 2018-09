Röttgen (CDU) ist Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Quelle: Karlheinz Schindler/dpa-Zentralbild/dpa

Nach den Dauerquerelen in der Großen Koalition hat der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen einen Neustart gefordert. In der "gefährlichen Lage", in der sich Europa und die Welt befinde, müsse Deutschland seinen Beitrag zum Zusammenhalt und zur Fortentwicklung Europas leisten.



"Das ist bisher noch nicht geschehen", sagte Röttgen der "Passauer Neuen Presse". Daher forderte er: "Wir müssen jetzt den Reset-Knopf drücken." Das erste Jahr der Großen Koalition sei ein "verlorenes Jahr" gewesen.