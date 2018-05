Sigmar Gabriel wirft der SPD-Spitze Wortbruch vor. Quelle: Britta Pedersen/dpa

Nach der Einigung auf einen Koalitionsvertrag mit der Union bricht in der SPD offener Streit über die Personalentscheidungen aus. Der geschäftsführende Vizekanzler Sigmar Gabriel soll der neuen Regierung nicht mehr angehören.



Er macht der Parteiführung schwere Vorwürfe: "Was bleibt, ist eigentlich nur das Bedauern darüber, wie respektlos bei uns in der SPD der Umgang miteinander geworden ist und wie wenig ein gegebenes Wort noch zählt", sagte Gabriel den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.