Der vertorbene "Rockpalast"-Moderator Peter Rüchel. Archivbild

Quelle: Uta Rademacher/dpa

Der Erfinder der WDR-Musiksendung "Rockpalast", Peter Rüchel, ist tot. Er starb am Mittwoch in seiner Wahlheimat Leverkusen im Alter von 81 Jahren, wie der WDR in Köln mitteilte.



Intendant Tom Buhrow würdigte den Musikjournalisten für sein Engagement rund um den Rock, um altbekannte Musikgrößen und Nachwuchsmusiker. "Der Tod von Peter Rüchel erfüllt uns mit Trauer", erklärte Buhrow. Für viele Künstler brachten die Auftritte in den Sendungen den Durchbruch in Europa, erklärte der Sender.