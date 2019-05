Die Gedenkfahrt führt vom Pentagon ins Zentrum von Washington.

Quelle: Alex Brandon/AP/dpa

Zur Ehrung von gefallenen und vermissten Soldaten haben sich Zehntausende Motorradfahrer aus den USA zu einer traditionellen Gedenkfahrt in Washington versammelt. Die Fahrt sorgt seit 1988 unter dem Namen "Rolling Thunder" jedes Jahr am Wochenende des Memorial Days für Aufsehen.



Die Organisatoren kündigten jedoch vorab an, dass die diesjährige Fahrt vorerst die letzte sei. Sie begründeten das mit den hohen Kosten. US-Präsident Donald Trump bot daraufhin am Wochenende seine Unterstützung an.