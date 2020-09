Joseph Hannesschläger ist tot - hier bei einer Veranstaltung mit seiner Ehefrau Bettina Geyer.

Quelle: Tobias Hase/dpa

Er war das Gesicht einer der beliebtesten deutschen Fernsehserien: Joseph Hannesschläger, der "Rosenheim-Cop", ist tot. Er verlor den Kampf gegen den Krebs am Montag in München im Alter von 57 Jahren, bestätigte seine Agentur dem ZDF.



Seit 2002 spielte er als Kommissar Korbinian Hofer in der ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops" mit. Im Herbst 2019 hatte er seine Krebs-Erkrankung öffentlich gemacht und mitgeteilt, dass er nicht mehr in der Serie mitspielen kann.