Brennende Barrikade bei "Gelbwesten"-Protest am Samstag in Paris.

Quelle: Michel Euler/AP/dpa

In Frankreich will heute erstmals eine Gegenbewegung zu den "Gelbwesten" auf die Straße gehen: Eine Gruppe namens "Rote Schals" (foulards rouges) rief zu einem Marsch zum Bastille-Platz in Paris auf.



Unter dem Motto "Stop - jetzt reicht's" will sie gegen die Gewalt bei den seit mehr als zwei Monaten andauernden "Gelbwesten"-Protesten demonstrieren. Der Initiator der "Roten Schals", Laurent Soulie, steht der Partei La Republique en Marche von Präsident Emmanuel Macron nahe.