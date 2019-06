Mette Frederiksen wird neue Regierungschefin in Dänemark. Archiv.

Quelle: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix/AP/dpa

Dänemark wird künftig von der Sozialdemokratin Mette Frederiksen regiert. Nach fast dreiwöchigen Verhandlungen einigte sie sich mit den weiteren Parteien des linksgerichteten Lagers auf eine Regierungsvereinbarung.



Laut Frederiksen will ihre Partei demnach mit einer rein sozialdemokratischen Minderheitsregierung regieren, die von den weiteren Parteien des sogenannten roten Blocks unterstützt wird. Frederiksen will Königin Margrethe II. heute die Einigung in Kenntnis setzen.