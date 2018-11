EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini. Archivbild Quelle: Olivier Matthys/AP/dpa

Angesichts einer Vielzahl von Gewalttaten an Journalisten ruft die EU zur Verteidigung der Pressefreiheit auf. "Der freie Journalismus ist das Rückgrat freier Gesellschaften: Ihn zu untergraben bedeutet, unsere eigene Freiheit zu untergraben", sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini.



Die Sicherheit von Journalisten müsse gewährleistet sein. Dies sei im Interesse aller Bürger. Anlass war der Internationale Tag gegen Straflosigkeit für Verbrechen an Journalisten an diesem Freitag.