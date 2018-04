NATO-Generalsekretär Stoltenberg kritisiert Russlands Politik. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat Russlands Verhalten als "immer unberechenbarer und immer aggressiver" kritisiert. Nach der illegalen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim, der Stationierung von Truppen in Georgien und zahlreichen Cyberattacken gebe es neue, weitere Bedrohungen.



Es bestehe die Gefahr, dass sich die russische Regierung in Richtung Atomwaffen bewegen könne, sagte er der "Welt am Sonntag". Die NATO-Staaten müssten darum ihre Verteidigungsbereitschaft verbessern.