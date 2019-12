Ein neuer ICE-4 der Deutschen Bahn. Archivbild

Quelle: Marius Becker/dpa

Zwischen den größten deutschen Städten will die Bahn deutlich mehr ICE und Intercitys fahren lassen. "Wir werden den Fernverkehr zwischen den großen Metropolen konsequent im Halbstundentakt fahren lassen", sagte Bahn-Vorstand Berthold Huber. Es solle eine "metropolenverbindende S-Bahn" entstehen.



Die Bahn will bis 2026 rund zwölf Milliarden Euro in neue Züge investieren. Vor allem die Flotte der neuen ICE4-Züge soll von 39 auf 137 wachsen. Hinzu kommen Doppelstock-Intercitys, Eurocitys, Regionalzüge und S-Bahnen.