Wenn sich Mitarbeiter krankmelden, führt das bei Arbeitgebern zu Kosten. Die Post will nun besonders viele Krankheitstage sanktionieren. So soll bei der Vergabe eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses im Anschluss an einen sachgrundlos befristeten Job auch entscheidend sein, wie häufig ein Mitarbeiter vorher krankgemeldet war: In zwei Jahren maximal 20 Tage, verteilt auf höchstens sechs Mal. Aus der Politik gab es dazu Kritik, auch von Finanzminister Olaf Scholz, der diese Einstellungspraxis über den Bund als Post-Anteilseigner sogar verhindern will. Dabei ist das Vorgehen rechtlich wohl nicht angreifbar. "Aber es ist moralisch höchst verwerflich", sagt etwa der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Reiner Hoffmann.