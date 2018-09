Immer wieder kommt es bei den Demontrationen zu Ausschreitungen. Quelle: Str/AP/dpa

Mit starker Polizeipräsenz ist in Istanbul erneut eine friedliche Demonstration der "Samstags-Mütter" vereitelt worden. Mit gepanzerten Wasserwerfern hinderten die Beamten die Friedensgruppe daran, am Galatasaray-Platz im Zentrum der türkischen Stadt zusammenzukommen, wie lokale Medien berichteten.



Die "Samstags-Mütter" fordern Gerechtigkeit für in den 1980er und 90er Jahren verschleppte und verschwundene Menschen, die vor allem aus den Kurdengebieten im Südosten der Türkei stammten.