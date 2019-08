Offizieller Wiesn-Maßkrug 2019.

Quelle: Sven Hoppe/dpa

Der neue Münchner Oktoberfestchef Clemens Baumgärtner will das Image des Volksfestes aufpolieren. Die Wiesn sei viel mehr als ein reines Trinkfest, findet der CSU-Politiker.



Der Bierpreis liege im Wesentlichen nicht erheblich höher als in Gaststätten in der Münchner Innenstadt; die jährliche Erhöhung sei moderat. Lamentierenden Gästen entgegnet der Wiesn-Chef: "Schaut doch auf die Qualität von diesem Bier." Seit 2002 ist der Preis von einem Liter von über sechs Euro auf jetzt elf bis zwölf Euro gestiegen.