Die SPD-Fraktion im Bundestag hat derzeit 153 Volksvertreter. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles will gegen dünn besetzte Reihen im Bundestag vorgehen. Wie der "Spiegel" berichtete, verordnete Nahles den SPD-Abgeordneten "Schichtdienst". Die Fraktion beschloss, ihre 153 Volksvertreter in drei Gruppen aufzuteilen.



Eine Gruppe habe "Dienst im Plenum", eine zweite solle sich in Rufbereitschaft halten. Die dritte Gruppe müsse nur bei besonderen Anlässen anwesend sein. Dadurch solle eine "Grundpräsenz im Plenum" sichergestellt werden.