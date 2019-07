Chinas früherer Premier Li Peng ist gestorben. Archivbild

Der ehemalige chinesische Spitzenpolitiker Li Peng ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, der langjährige Ministerpräsident sei am Montag an einer Krankheit verstorben.



Li Peng galt als einer der Hauptverantwortlichen für die Niederschlagung der Demokratiebewegung am 4. Juni 1989. Er hat den Militäreinsatz später immer als richtig verteidigt. In einer amtlichen Würdigung wurde Li Peng als "lange bewährter kommunistischer Kämpfer" beschrieben.