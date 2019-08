Menschenkette durchs Baltikum zum 50. Jahrestag des Pakts. Archiv

Quelle: A. Sabaliauskas/Tass/dpa

Estland, Lettland und Litauen, Polen und Rumänien haben an die Opfer stalinistischer und nationalsozialistischer Verbrechen erinnert. Zum 80. Jahrestag des Hitler-Stalin-Pakts betonten die Außenminister in einer gemeinsamen Erklärung: "Schmerz und Ungerechtigkeit werden niemals in Vergessenheit geraten. Wir werden uns erinnern".



Am 23. August 1939 hatten Nazi-Deutschland und die Sowjetunion einen Nichtangriffspakt geschlossen. Im geheimen Zusatzprotokoll teilten die beiden Diktatoren Ostmitteleuropa unter sich auf.