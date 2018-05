NRW-Ministerpräsident Laschet wartet auf den türkischen Minister. Quelle: Federico Gambarini/dpa

Der fremdenfeindliche Brandanschlag von Solingen war nach Ansicht des NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) "das schrecklichste Ereignis in der Geschichte des Landes Nordrhein-Westfalen". Laschet gedachte zum 25. Jahrestag des Anschlags in Düsseldorf mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu und Kanzlerin Angela Merkel der fünf Opfer der Tat.



In Solingen hatten in der Nacht des 29. Mai 1993 vier rechtsradikale Täter das Haus der türkischstämmigen Familie Genc angezündet.