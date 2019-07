Christian Kern (links) und Sebastian Kurz. Archivbild

Quelle: Ronald Zak/AP/dpa

In der "Schredder-Affäre" in Österreich wehrt sich Ex-Kanzler Christian Kern (SPÖ) gegen den von seinem Nachfolger Sebastian Kurz (ÖVP) erweckten Eindruck, das Vernichten von Datenträgern gehöre bei Regierungswechseln zur Normalität.



Kern stellte klar, dass bei ihm keine Festplatte geschreddert worden sei. Bei der Übergabe der Amtsgeschäfte im Dezember 2017 seien sämtliche Akten und Unterlagen in gesetzeskonformer Weise behandelt worden, schrieb Kern.