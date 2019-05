Das Atomkraftwerk Buschehr im Iran. Archivbild

Quelle: Abedin Taherkenareh/epa/dpa

Der Iran will sich laut der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA schrittweise aus dem Wiener Atomabkommen zurückziehen. Präsident Hassan Ruhani werde am Mittwoch seine Amtskollegen in China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Russland über die Entscheidung informieren.



Ruhani werde erklären, dass der Iran bei der Umsetzung des Atomdeals viel Geduld gezeigt habe. Da aber die Gegenseite Verpflichtungen nicht eingehalten habe, werde auch der Iran "schrittweise seine Verpflichtungen reduzieren".