Das Logo eines Lidl-Supermarktes in Berlin. Symbolbild Quelle: Matthias Balk/dpa

Der Discounter Lidl verbannt in den Niederlanden Zigaretten aus seinen Läden. Man werde als erster niederländischer Supermarkt auf den Zigarettenverkauf verzichten. Das teilte Lidl Niederlande mit.



Geplant sei ein "schrittweiser Abbau" des Zigarettenverkaufs. Spätestens 2022 werde es in keiner niederländischen Lidl-Filiale mehr Zigaretten geben. Der Verkauf von Zigaretten sei in den vergangenen Jahren zurückgegangen "und nicht mehr rentabel". Für Deutschland gäbe es keine solchen Pläne.