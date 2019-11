Während die Zahl der absoluten Überschuldungsfälle laut Schuldneratlas im Osten Deutschlands um 11.000 Fälle zurückging, stieg sie im Westen um 1.000 Fälle an. In den alten Bundesländern sind demnach derzeit knapp 5,8 Millionen Bürger verschuldet, in den neuen Bundesländern um die 1,1 Millionen. Trotzdem liege die Überschuldungsquote im Osten mit rund 10,3 Prozent zum achten Mal in Folge über dem Vergleichswert im Westen (9,9 Prozent).