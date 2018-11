Jeder zehnte Erwachsene in Deutschland ist überschuldet. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Die Konjunktur brummt, die Zahl der Arbeitslosen ist auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung gesunken - und dennoch können immer mehr Menschen in Deutschland ihre Schulden nicht mehr bezahlen.



Laut "Schuldneratlas Deutschland" der Wirtschaftsauskunftei Creditreform stieg die Zahl der überschuldeten Personen in der Bundesrepublik in diesem Jahr um rund 65.000 auf über 6,9 Millionen - das wäre jeder zehnte Erwachsene. Zudem treffe es immer öfter Personen aus der Mittelschicht.