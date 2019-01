Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder.

Quelle: Peter Kneffel/dpa

Der neue CSU-Chef Markus Söder hat seine Partei dazu aufgerufen, sich in verunsichernden Zeiten der Globalisierung als "Schutzmacht der Bürger" aufzustellen. "Wir sind Modernisierer und Bewahrer zugleich", sagte Söder vor seiner Wahl zum Parteichef beim CSU-Parteitag in München.



In Richtung CDU rief er zu einer neuen Einigkeit der Schwesterparteien auf. "Wir müssen ein neues Kapitel der Zusammenarbeit aufschlagen." Es sei Zeit für "eine gemeinsame neue Stärke von CDU und CSU in Deutschland".