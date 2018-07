Der Reichstag im Sonnenuntergang. Quelle: Arne Immanuel Bänsch/dpa

Gut sechs Monate nach Silvester hat der Bundestag den Haushalt für das laufende Jahr verabschiedet. Gegen die Stimmen der Opposition billigte das Parlament den Etat, der Gesamtausgaben von 343,6 Milliarden Euro vorsieht.



Dabei soll der Bundeshaushalt zum fünften Mal in Folge ohne neue Schulden auskommen. Trotzdem sind in vielen Bereichen Mehrausgaben vorgesehen, etwa für neue Stellen bei der Bundespolizei. Schon an diesem Freitag soll das Kabinett den Haushaltsentwurf für 2019 beschließen.