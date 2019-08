Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer.

Quelle: Peter Steffen/dpa

Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Politik der Bundesregierung ohne Neuverschuldung verteidigt. "Die schwarze Null ist für uns kein Fetisch", sagte die CDU-Chefin beim Landesparteitag der niedersächsischen CDU in Celle.



Es gehe aber darum, solide zu haushalten und zu wirtschaften. Rufe nach neuen Schulden bezeichnete die Verteidigungsministerin als "das süße Gift", die Last auf die nächste Generation abzuwälzen. Zuletzt war die Kritik an der Politik der schwarzen Null lauter geworden.