In aufwendigen Kostümen und sorgfältig geschminkt erobern die Teilnehmer des 28. Wave-Gotik-Treffens (WGT) Leipzig. Mehr als 20.000 Anhänger der "Schwarzen Szene" werden bis zum Pfingstmontag zu dem Kulturfestival erwartet. 200 Bands und Solokünstler treten auf, so die Veranstalter.



Zum Programm gehören Konzerte, Lesungen, Friedhofsführungen, Theater und Märkte. Selbst Hochzeiten sind vorgesehen. Seit 1992 trifft sich die Szene in Leipzig. Damals mit gerade einmal 2.000 Teilnehmern.