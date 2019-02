Feuer im englischen Leicester. Symbolbild

Quelle: Friso Gentsch/dpa

In der mittelenglischen Stadt Leicester hat es nach Angaben der Polizei am Sonntagabend einen "schweren Zwischenfall" gegeben. Berichten zufolge handelt es sich um eine Explosion. Alle verfügbaren Rettungskräfte seien in der Stadt in Mittelengland im Einsatz, hieß es.



Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. Die Bürger würden aufgefordert, das betreffende Gebiet zu meiden.